Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8, высота призмы равна 10. Найдите площадь её поверхности.
Геометрия
Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8, высота призмы равна 10. Найдите площадь её поверхности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гипотенуза основания =10(6^2+8:=^2=100) S=2sоснов.+Sбок.пов. 2Sоснов.=6*8=48 Sбок.пов.=Pосн.*H Sбок.пов.=(6+8+10)*10=240 S=48+240=288
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