Разобрать по составу: Тканый
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Разобрать по составу: Тканый
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Тканый корень-ТК (я тку, они ткут) оконч.- ЫЙ(тканУЮ, тканЫМ) основа слова-ТКАН суффикс -А (суфф. неопред.формы глаг. : игрАть, бежАть,думАть) суффикс -Н (суфф. отглагольных прилаг.: делаНый, ломаНый)
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