как происходит обмен веществ между клеткой и ее окружающей средой
Биология
как происходит обмен веществ между клеткой и ее окружающей средой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ Состоит из процессов пластического (анаболизм) и энергетического (катаболизм) обменов. Все без исключения органы и ткани организмов находятся в состоянии непрерывного химического взаимодействия с др. органами и тканями, а также с окружающей организм внешней средой.
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