РАЗРЕЗАТЬ КВАДРАТ НА ДВЕ НЕРАВНЫЕ ЧАСТИ ТАК,ЧТОБЫ ИЗ НИХ МОЖНО БЫЛО СОСТАВИТЬ ТРЕУГОЛЬНИК,НАЧЕРТИ КВАДРАТ,ЛИНИЮ РАЗРЕЗА И ПОЛУЧИВШИЙСЯ ТРЕУГОЛЬНИК.

Математика
РАЗРЕЗАТЬ КВАДРАТ НА ДВЕ НЕРАВНЫЕ ЧАСТИ ТАК,ЧТОБЫ ИЗ НИХ МОЖНО БЫЛО СОСТАВИТЬ ТРЕУГОЛЬНИК,НАЧЕРТИ КВАДРАТ,ЛИНИЮ РАЗРЕЗА И ПОЛУЧИВШИЙСЯ ТРЕУГОЛЬНИК.
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