разобрать по составу:Рваный

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разобрать по составу:Рваный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РВАНЫЙ-рв(корень),а,н(суффиксы),ый(окончание),рван(основа).
Гость:
Рваный корень-РВ (рву, рвет) оконч.-ЫЙ (рванУЮ, в рванОЙ) основа слова-рван суффикс неопр.ф.глаг.-А (гадАть, звАть) суффикс  отглагольного прил.-Н( топлеНый, ломаНый)
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