каким реактивом можно доказать что выданное вещество-раствор глюкозы

Гость: Гость:

Не совсем верный ответ. Глюкоза - это алдьдегидо-спирт. То есть у неё есть как OH, так и COH группы. Поэтому, отличительной чертой глюкозы будет не только реакция с Cu(OH)2 (это присуще и другим многоатомным спиртам), но и последующим добавлением Ag2O. Либо так: Cu(OH)2 добавить избыток, тогда он прореагирует с глюкозой по двум группам, в результате получится ярко-синее окрашивание со стороны спиртов и красный осадок в виде Cu2O со стороны альдегидной группы. =)