каким реактивом можно доказать что выданное вещество-раствор глюкозы
Химия
каким реактивом можно доказать что выданное вещество-раствор глюкозы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сu(OH)2 без нагревания осадок гидроксида меди 2 расстворится и расствор приобретет интенсивно-синюю окраску.
Гость:
Не совсем верный ответ. Глюкоза - это алдьдегидо-спирт. То есть у неё есть как OH, так и COH группы. Поэтому, отличительной чертой глюкозы будет не только реакция с Cu(OH)2 (это присуще и другим многоатомным спиртам), но и последующим добавлением Ag2O. Либо так: Cu(OH)2 добавить избыток, тогда он прореагирует с глюкозой по двум группам, в результате получится ярко-синее окрашивание со стороны спиртов и красный осадок в виде Cu2O со стороны альдегидной группы. =)
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