В прямоугольном треугольнике сумма гипотенузы и катета 32 см, а второй катет равен 24 см. Найти катет и гепотенузу.
Алгебра
В прямоугольном треугольнике сумма гипотенузы и катета 32 см, а второй катет равен 24 см. Найти катет и гепотенузу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a,b - катеты c - гипотенузa a+c=32 b=24 a=32-c По теореме Пифагора: a²+b²=c² (32-c)²+24²=c² 1024-64c+c²+576=c² 64c=1600 c=25 a=32-25=7 Ответ: 7 и 25
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дети покормили аквариумных рыбок во вторник в 8 ч утра, а потом в следующий четверг в 10 ч утра. Сколько часов прошло между этими кормлениями рыбок...
Математика
узимку легковий автомобіль на 1 км шляху витрачае 87г бензину а влітку -80г.На скільки грамів бензину менше витрачае автомобіль улітку на 100 км шляху
Русский язык
Химия
определить массу сложного эфира который образуется при взаимодействии 150 г уксусной кислоты и 64 г метилового спирта
Русский язык