В прямоугольном треугольнике сумма гипотенузы и катета 32 см, а второй катет равен 24 см. Найти катет и гепотенузу.

Алгебра

В прямоугольном треугольнике сумма гипотенузы и катета 32 см, а второй катет равен 24 см. Найти катет и гепотенузу.

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