напишите все возможные уравнения реакций с магнием, гидроксидом натрия, серной кислотой, нитратом меди(II)? гидроксидом железа(II)

Химия
напишите все возможные уравнения реакций с магнием, гидроксидом натрия, серной кислотой, нитратом меди(II)? гидроксидом железа(II)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 1) Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2  2) 2Mg + Cu(NO3)2 = 2MgNO3 + Cu  3) 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O    4) 2NaOH + Cu(NO3)2 = 2NaNO3 + Cu(OH)2  5) H2SO4 + Fe(OH)2 = FeSO4 + 2H2O  6) Cu(NO3)2 + Fe(OH)2 = Cu(OH)2 + Fe(NO3)2    =)) 
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