напишите все возможные уравнения реакций с магнием, гидроксидом натрия, серной кислотой, нитратом меди(II)? гидроксидом железа(II)
Химия
напишите все возможные уравнения реакций с магнием, гидроксидом натрия, серной кислотой, нитратом меди(II)? гидроксидом железа(II)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2 2) 2Mg + Cu(NO3)2 = 2MgNO3 + Cu 3) 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O 4) 2NaOH + Cu(NO3)2 = 2NaNO3 + Cu(OH)2 5) H2SO4 + Fe(OH)2 = FeSO4 + 2H2O 6) Cu(NO3)2 + Fe(OH)2 = Cu(OH)2 + Fe(NO3)2 =))
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