Для полива огорода надо 8 ведер воды,в одну бочку налили 20 ведер воды во вторую 15 ведер воды.На сколько дней хватит ведер воды?

Математика

Для полива огорода надо 8 ведер воды,в одну бочку налили 20 ведер воды во вторую 15 ведер воды.На сколько дней хватит ведер воды?

Автор: Гость