Для полива огорода надо 8 ведер воды,в одну бочку налили 20 ведер воды во вторую 15 ведер воды.На сколько дней хватит ведер воды?
Математика
Для полива огорода надо 8 ведер воды,в одну бочку налили 20 ведер воды во вторую 15 ведер воды.На сколько дней хватит ведер воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20+15=35(в)-воды всего. 2)35:8=4(дн)-остаток 3 ведра воды. Ответ:на 4 дня хватит этого количества воды,но останется 3 ведра воды.
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