переведите на ан яз оказали огромное влияние послужила примером
Английский язык
переведите на ан яз оказали огромное влияние послужила примером
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.had an enormous impact 2. served as an example
Гость:
made huge impact exemplified
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