переведите на ан яз   оказали огромное влияние послужила примером

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переведите на ан яз   оказали огромное влияние послужила примером
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.had an enormous impact 2. served as an example
Гость:
made huge impact exemplified
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