Для посевной обработки семян применяют 0,02% раствор медного купороса. Вычислить содержание в нем меди

Химия
Для посевной обработки семян применяют 0,02% раствор медного купороса. Вычислить содержание в нем меди
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в 100% медном купоросе CuSO4 массовая доля меди 64/160=40% 0,0002*0,04=8*10^-6 - МАССОВАЯ ДОЛЯ МЕДИ В ПОЛУЧЕННОМ РАСТВОРЕ
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