Тепловой двигатель совершает за цикл работу 100 Дж. Какое количество теплоты получено при этом от нагревателя,если КПД двигателя 20%?

Физика
Тепловой двигатель совершает за цикл работу 100 Дж. Какое количество теплоты получено при этом от нагревателя,если КПД двигателя 20%?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КПД [latex]= A/Q [/latex] => Q = A/КПД = 100/20% = 500Дж
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