Тепловой двигатель совершает за цикл работу 100 Дж. Какое количество теплоты получено при этом от нагревателя,если КПД двигателя 20%?
Физика
Тепловой двигатель совершает за цикл работу 100 Дж. Какое количество теплоты получено при этом от нагревателя,если КПД двигателя 20%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КПД [latex]= A/Q [/latex] => Q = A/КПД = 100/20% = 500Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для полива огорода надо 8 ведер воды,в одну бочку налили 20 ведер воды во вторую 15 ведер воды.На сколько дней хватит ведер воды?