Чему ровняется значение примера 1.7х-(0.2х+2у) если 4у-3х=6?
Математика
Чему ровняется значение примера 1.7х-(0.2х+2у) если 4у-3х=6?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,7x-(0,2x+2y)=1,7x-0,2x-2y=1,5x-2y если 4y-3x=6, то 2y-1,5x=3⇒1,5x-2y=-3 1,7x-(0,2x+2y)=1,7x-0,2x-2y=1,5x-2y=-3
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