1. В чем сходство и отличие морей и заливов? 2. Почему морские воды горько-соленые? 3. Как образуются подземные воды? 4. На какие группы можно разделить подземные воды по солености? 5. В каком направлении перемещаются подземные...

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2) реки впадающие черз моря проходят через горные породы и поэтому несут много минеральных выществ. 3)Подземные воды формируются в основном из вод атмосферных осадков, выпадающих на земную поверхность и просачивающихся (инфильтрующих) в землю на некоторую глубину, и из вод из болот, рек, озер и водохранилищ, также просачивающихся в землю. Количество влаги, прогоняемой таким образом в почву, составляет по данным А.Ф.Лебедева, 15-20 % общего количества атмосферных осадков. Подземные воды образуются различными способами. один из основных способов образования подземной воды - просачивание, или инфильтрация, атмосферных осадков и поверхностных вод (озёр, рек, морей и т.д.). По этой теории, просачивающаяся вода доходит до водоупорного слоя и накапливается на нём, насыщая породы пористого и пористо-трещинноватого характера. Таким образом возникают водоносные слои, или горизонты подземных вод. Поверхность грунтовых вод, называется зеркалом грунтовых вод.4) под. воды разделяются на три вида-это почвенные,грунтовые и межпластовые.5)Подземные воды постоянно перемещаются как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.