Уравнение реакций. 1. получение циклобутана из галогенопроизводных. 2.изопрена из гликолей 3.винилхлорида из ацетилена
Химия
Уравнение реакций. 1. получение циклобутана из галогенопроизводных. 2.изопрена из гликолей 3.винилхлорида из ацетилена
Ответ(ы) на вопрос:
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1)C4H9Cl + KOH ––> C4H8 + KCl + H2O; 2) 3)C2H2+HCL--->CH2=CH-CL
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