Уравнение реакций. 1. получение циклобутана из галогенопроизводных. 2.изопрена из гликолей 3.винилхлорида из ацетилена

Химия
Уравнение реакций. 1. получение циклобутана из галогенопроизводных. 2.изопрена из гликолей 3.винилхлорида из ацетилена
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)C4H9Cl  +  KOH ––>  C4H8  +   KCl  +  H2O; 2) 3)C2H2+HCL--->CH2=CH-CL
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