Уравнение реакций. 1. получение циклобутана из галогенопроизводных. 2.изопрена из гликолей 3.винилхлорида из ацетилена

Химия

Уравнение реакций. 1. получение циклобутана из галогенопроизводных. 2.изопрена из гликолей 3.винилхлорида из ацетилена

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