выразить скорость пешеходов в других единицах:70м\мин-?м\ ч,90м\мин-?м\ч
Математика
выразить скорость пешеходов в других единицах:70м\мин-?м\ ч,90м\мин-?м\ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70м/мин=4200м/час. 90м/мин=5400м/час.
Гость:
1ч=60мин, значит надо умножить на 60 70м/мин-4200м/ч 90м/мин-5400 м/ч
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