В 6 часов стенные часы пробили 6 ударов.По карманным часам я заметил,что время прошедшее от первого удара до шестого,равнялось 30 секундам.С колько времени будет продолжатся бой часов в полдень,когда часы пробьют 12 раз?

Математика
В 6 часов стенные часы пробили 6 ударов.По карманным часам я заметил,что время прошедшее от первого удара до шестого,равнялось 30 секундам.С колько времени будет продолжатся бой часов в полдень,когда часы пробьют 12 раз?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Между 6 ударами было 5 пауз, на которые и ушло 30 сек.  Т.е. удар с последующей за ним паузой составляет 6 сек. Когда часы бьют 12 раз, то между 12 ударами есть 11 пауз, т.е  это будет 66 секунд. А именно на последний 12-й удар не нужно считать время. 
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