решить систему уравнений у-sinx=0,                                          (8 корень из sinx        - 1)(3y-4)=0

Алгебра
решить систему уравнений у-sinx=0,                                          (8 корень из sinx        - 1)(3y-4)=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   Синус х находится под корнем, поэтому не забываем, что он у нас должен получится НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫМ.  sin x >= 0     2пk <= x <= п + 2пk Потом:   1) Выражаем y через sin x из первого уравнения.      y = sin x      2) Подставляем это во второе уравнение:              ( 8кор(sin x) -1 )(3sinx-4) = 0           8 кориз(sinx) -1 = 0  или 3sinx -4 = 0            8кориз(sin x) = 1             sin x = 4/3             кор из (sin x) = 1/8          sin x = 4/3             sin x = 1/64                       x = arcsin(4/3) + 2пk                                x = arcsin(1/64) + 2пk          x = п - arcsin(4/3) + 2пk              x = п - arcsin(1/64) + 2пk                            Вспоминаем, что у нас-то ещё есть условие    2пk <= x <= п + 2пk  тут нужно остановиться и записать ответ, но не забыть записать условие.    И не забыть сделать проверку перед ответом:  первые два значения икс нам подходят: их синусы положительны. ( синус арксинуса 1/64 положителен, так как  0 < 1/64 < 1, та же история с п - acrsin(1/64))   А вот арксинусов 4/3 не существует попросту, потому что sinx у нас существует только при условии -1<=sin x <= 1, поэтому в ответ пишем только 1 и 2 ответы. =)                 п + 2пk 
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