Гость: Гость:

Синус х находится под корнем, поэтому не забываем, что он у нас должен получится НЕОТРИЦАТЕЛЬНЫМ. sin x >= 0 2пk <= x <= п + 2пk Потом: 1) Выражаем y через sin x из первого уравнения. y = sin x 2) Подставляем это во второе уравнение: ( 8кор(sin x) -1 )(3sinx-4) = 0 8 кориз(sinx) -1 = 0 или 3sinx -4 = 0 8кориз(sin x) = 1 sin x = 4/3 кор из (sin x) = 1/8 sin x = 4/3 sin x = 1/64 x = arcsin(4/3) + 2пk x = arcsin(1/64) + 2пk x = п - arcsin(4/3) + 2пk x = п - arcsin(1/64) + 2пk Вспоминаем, что у нас-то ещё есть условие 2пk <= x <= п + 2пk тут нужно остановиться и записать ответ, но не забыть записать условие. И не забыть сделать проверку перед ответом: первые два значения икс нам подходят: их синусы положительны. ( синус арксинуса 1/64 положителен, так как 0 < 1/64 < 1, та же история с п - acrsin(1/64)) А вот арксинусов 4/3 не существует попросту, потому что sinx у нас существует только при условии -1<=sin x <= 1, поэтому в ответ пишем только 1 и 2 ответы. =) п + 2пk