 Женщина с нормальным цветом эмали. зубов (гомозигота) вышла замуж за мужчину с тёмным оттенком эмали зубов (ген цвета эмали зубов сцеrшен с X-хромосомоЙ). У НИХ родились 4 девочки с тёмным оттенком эмали зубов и 3 мальчика с н...

Биология
 Женщина с нормальным цветом эмали. зубов (гомозигота) вышла замуж за мужчину с тёмным оттенком эмали зубов (ген цвета эмали зубов сцеrшен с X-хромосомоЙ). У НИХ родились 4 девочки с тёмным оттенком эмали зубов и 3 мальчика с нормальным цветом эмали зубов. Составьте схему решения задачи. Определите, какой признак является доминантным, генотипы родителей и потомства.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: 1) x^d-доминантный признак темной эмали зубов 2) генотип родителей x^dx^d ; x^DY 3) генотип детей x^dY ; x^dx^D
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