Женщина с нормальным цветом эмали. зубов (гомозигота) вышла замуж за мужчину с тёмным оттенком эмали зубов (ген цвета эмали зубов сцеrшен с X-хромосомоЙ). У НИХ родились 4 девочки с тёмным оттенком эмали зубов и 3 мальчика с н...

Биология

Женщина с нормальным цветом эмали. зубов (гомозигота) вышла замуж за мужчину с тёмным оттенком эмали зубов (ген цвета эмали зубов сцеrшен с X-хромосомоЙ). У НИХ родились 4 девочки с тёмным оттенком эмали зубов и 3 мальчика с нормальным цветом эмали зубов. Составьте схему решения задачи. Определите, какой признак является доминантным, генотипы родителей и потомства.

Автор: Гость