скорость одного пешехода 70 м\мин.Скорость другого 90м\мин.Какое расстояние каждый пешеход пройдёт за 4 часа
Математика
скорость одного пешехода 70 м\мин.Скорость другого 90м\мин.Какое расстояние каждый пешеход пройдёт за 4 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первый пешеход пройдёт 16км800м а второй пройдёт 21км600м...вроде так
Гость:
1ч=60 мин 4ч=240 мин 70*240=16800м/мин=16 км 800 м пройдёт первый пешеход 90*240=21600м/мин=21 км 600м пройдёт второй пешеход
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