скорость одного пешехода 70 м\мин.Скорость другого 90м\мин.Какое расстояние каждый пешеход пройдёт за 4 часа

Математика
скорость одного пешехода 70 м\мин.Скорость другого 90м\мин.Какое расстояние каждый пешеход пройдёт за 4 часа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первый пешеход пройдёт 16км800м а второй пройдёт 21км600м...вроде так
Гость:
1ч=60 мин 4ч=240 мин  70*240=16800м/мин=16 км 800 м пройдёт первый пешеход 90*240=21600м/мин=21 км 600м пройдёт второй пешеход
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
идея стихотворения не видно птиц!!!!!!Плизззззззззззззз!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Математика
ДВИГАТЕЛЬ РАСХОДУЕТ ЗА 7,5 ЧАСА 111 Л ГОРЮЧЕГО.СКОЛЬКО ЛИТРОВ ИЗРАСХОДУЕТ ДВИГАТЕЛЬ ЗА 1,8 ЧАСА?
Ответить
Математика
В 6 часов стенные часы пробили 6 ударов.По карманным часам я заметил,что время прошедшее от первого удара до шестого,равнялось 30 секундам.С колько...
Ответить
Алгебра
решить систему уравнений у-sinx=0,                                          (8 корень из sinx        - 1)(3y-4)=0
Ответить
Математика
ростаяние между 2 сёлами 48км .из 1 села выехал велосипедист.одновременно на встречу ему с 2 села выехал трактор.скорость велосипедиста 14 км час ....
Ответить