идея стихотворения не видно птиц!!!!!!Плизззззззззззззз!!!!!!!!!!!!!!!!
Литература
идея стихотворения не видно птиц!!!!!!Плизззззззззззззз!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
идея этого стихотворения-жажда человека к свободе!
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