счастливая жизнь- это здоровье дружба любовь взаимопонимание сочинение рассуждение 50 слов

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Счастливая жизнь- это здоровье дружба любовь взаимопонимание.Внешний мир каждого человека, люди, которые его окружают, – это отражение его внутреннего мира, его мыслей. Внешнее всегда отражает внутреннее, и надо брать за это ответственность только на себя. Например,человек испытывает чувства любви, радости, счастья. Тем самым он притягивает к себе все то же самое, и его подсознательная программа создает ситуации, наполненные гармонией и успехом. У него счастливая жизнь.Иногда бывает, что из-за неправильного понимания той или иной ситуации, возникают разрушительные чувства. Часто это разрушительное виденье ситуации создалось в детстве из-за глубоких чувственных переживаний. Иногда бывает, что из-за неправильного понимания той или иной ситуации, возникают разрушительные чувства. Часто это разрушительное виденье ситуации создалось в детстве из-за глубоких чувственных переживаний. Вообще, воспитание детей очень тонкий процесс. Я считаю, детей не надо воспитывать, с ними надо дружить! Чтобы научить детей быть самодостаточными как в материальном, так и в духовном плане, быть ответственными за свои мысли и действия, научить реализовывать свой внутренний потенциал, научить относиться ко всему и всем с отдачей, нужно самому быть таким. В этом и заключается, на мой взгляд, секрет счастливой жизни. Изменив себя, изменяешь мир вокруг себя, “мир отражает вас”. Это совместное воспитание себя и детей, это совместное воспитание с детьми, это совместная дружба, сотворение, т.е. совместное творение.