Из цистерны отлили 0,3 находящегося в ней бензина.Затем отлили 0,6 оставшегося бензина.После этого в цистерне осталось 5,88 тонн бензина.Сколько тонн бензина было в цистерне всего
Математика
Из цистерны отлили 0,3 находящегося в ней бензина.Затем отлили 0,6 оставшегося бензина.После этого в цистерне осталось 5,88 тонн бензина.Сколько тонн бензина было в цистерне всего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,3х+0,6(х-0,3х)+5,88=х; 0,3х+0,6х-0,18х+5,88=х; 0,72х-х=-5,88; -0,28х=-5,88; 0,28х=5,88; х=21 Ответ: 21 тонна бензина.
Гость:
(х-0.3х)-0.6*(х-0.3х)=5.88 х-0.3х-0.6х+0.18х=5.88 0.28х=5.88 х=5.88:0.28 х=21тонна бензина-было.
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