Из цистерны отлили 0,3 находящегося в ней бензина.Затем отлили 0,6 оставшегося бензина.После этого в цистерне осталось 5,88 тонн бензина.Сколько тонн бензина было в цистерне всего

Математика

Из цистерны отлили 0,3 находящегося в ней бензина.Затем отлили 0,6 оставшегося бензина.После этого в цистерне осталось 5,88 тонн бензина.Сколько тонн бензина было в цистерне всего

Автор: Гость