челове бросает брусок весом 2,5 кг бросают на лед под углом 30градусов к горизонту со скоростю 10 м/с. Какова будет начальнач скорость движения человека, если его масса 60 кг?
Физика
челове бросает брусок весом 2,5 кг бросают на лед под углом 30градусов к горизонту со скоростю 10 м/с. Какова будет начальнач скорость движения человека, если его масса 60 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
человек бросает брусок весом 2,5 кг бросают на лед под углом 30градусов к горизонту со скоростю 10 м/с горизонтальная скорость бруска Vx=10*sin30=10*1/2=5 м/с импульс бруска=m*Vx=2,5 кг*5 м/с=12.5 кг* м/с импульс человека=импульс бруска М*Vчел=12.5 кг* м/с 60 кг*Vчел=12.5 кг* м/с Vчел=12.5 кг* м/с/60 кг=0.208(3)=0.2 м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык
Геометрия
Высоты ВД и СЕ треугольника АВС пересекаются в точке М. Найдите угол АВС, если угол АСВ=25 градусов, угол ВМС=110градусов
Биология
Женщина с нормальным цветом эмали. зубов (гомозигота) вышла замуж за мужчину с тёмным оттенком эмали зубов (ген цвета эмали зубов сцеrшен с X-хром...