челове бросает брусок весом 2,5 кг бросают на лед под углом 30градусов к горизонту со скоростю 10 м/с. Какова будет начальнач скорость движения человека, если его масса 60 кг?

Физика

челове бросает брусок весом 2,5 кг бросают на лед под углом 30градусов к горизонту со скоростю 10 м/с. Какова будет начальнач скорость движения человека, если его масса 60 кг?

Автор: Гость