Слепой сказатель из поэмы перед бегством в Трою? Поэма,в которой рассказывается о скитаниях по морям участников Троянской Войны?

Обществознание

Слепой сказатель из поэмы перед бегством в Трою? Поэма,в которой рассказывается о скитаниях по морям участников Троянской Войны?

Автор: Гость