Слепой сказатель из поэмы перед бегством в Трою? Поэма,в которой рассказывается о скитаниях по морям участников Троянской Войны?
Обществознание
Слепой сказатель из поэмы перед бегством в Трою? Поэма,в которой рассказывается о скитаниях по морям участников Троянской Войны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слепой сказатель из поэмы перед бегством в Трою- Демодок. Поэма,в которой рассказывается о скитаниях по морям участников Троянской Войны- Одиссея, Гомер.
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