Сопротивление медной проволоки длиной 90м. равно 2 Ом.Определите площадь поперечного сечения проволоки .
Физика
Сопротивление медной проволоки длиной 90м. равно 2 Ом.Определите площадь поперечного сечения проволоки .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=pl/s p=0,0175(удельное сопротивление меди) s=pl/R=0,0175*90/2=0,7875мм^2: Если округлить, то получим s=0,8 Ответ: 0,8мм^2
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