2460/x=1332-1250 решить уравнение
Математика
2460/x=1332-1250 решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2460:х=82 х=2460:82 х=30
Гость:
2460:х=1332-1250 2460:х=82 х=2460:82 х=30 проверка: 2460:30=1332-1250 82=82
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