Можно ли отредактировать в текстовом редакторе  отсканированный текст? Если да, то что для этого необходимо?

Экономика
Можно ли отредактировать в текстовом редакторе  отсканированный текст? Если да, то что для этого необходимо?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если текст распознан, то да. Т. е. наобходима программа разспознования Fine reader
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