Можно ли отредактировать в текстовом редакторе отсканированный текст? Если да, то что для этого необходимо?
Экономика
Можно ли отредактировать в текстовом редакторе отсканированный текст? Если да, то что для этого необходимо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если текст распознан, то да. Т. е. наобходима программа разспознования Fine reader
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
скорость химической реакции при 10 градусахС равна 0.1 моль/л.мин. Вычислите скорость реакции при 60 градусахС, если температурный коэффицент равен...
Геометрия
В прямоугольном треугольнике высота,проведённая к гипотенузе,равна 12 см,а проекции одного из катетов на гипотенузу-9см.Найдите этот катет,а также ...
Геометрия
Математика