скорость химической реакции при 10 градусахС равна 0.1 моль/л.мин. Вычислите скорость реакции при 60 градусахС, если температурный коэффицент равен 2. срочно нужно!!!

Химия
скорость химической реакции при 10 градусахС равна 0.1 моль/л.мин. Вычислите скорость реакции при 60 градусахС, если температурный коэффицент равен 2. срочно нужно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]v_{2}=v_{1}*y^{\frac{T2-T1}{10}}[/latex]   dT=50 v2=0.1*2^5=3.2моль/л.мин
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