скорость химической реакции при 10 градусахС равна 0.1 моль/л.мин. Вычислите скорость реакции при 60 градусахС, если температурный коэффицент равен 2. срочно нужно!!!

Химия

скорость химической реакции при 10 градусахС равна 0.1 моль/л.мин. Вычислите скорость реакции при 60 градусахС, если температурный коэффицент равен 2. срочно нужно!!!

Автор: Гость