В прямоугольном треугольнике высота,проведённая к гипотенузе,равна 12 см,а проекции одного из катетов на гипотенузу-9см.Найдите этот катет,а также синус и косиус угла,образованного этим катетом и гипотенузой

Геометрия

В прямоугольном треугольнике высота,проведённая к гипотенузе,равна 12 см,а проекции одного из катетов на гипотенузу-9см.Найдите этот катет,а также синус и косиус угла,образованного этим катетом и гипотенузой

Автор: Гость