В прямоугольном треугольнике высота,проведённая к гипотенузе,равна 12 см,а проекции одного из катетов на гипотенузу-9см.Найдите этот катет,а также синус и косиус угла,образованного этим катетом и гипотенузой

Геометрия
В прямоугольном треугольнике высота,проведённая к гипотенузе,равна 12 см,а проекции одного из катетов на гипотенузу-9см.Найдите этот катет,а также синус и косиус угла,образованного этим катетом и гипотенузой
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть дан треугольник ABC, Угол ACB =90°, СD- высота проведенная к гипотенузе (CB)^2=(CD)^2+(DB)^2=144+81=225 CB=15 sin(DBC)=CD/CB=12/15=4/5 cos(DBC)=DB/CB=9/15=3/5
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