abs(9-3^X)+abs(X-6)=3^X-X+9 потомогите!!

Алгебра
abs(9-3^X)+abs(X-6)=3^X-X+9 потомогите!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex] \\|9-3^x|+|x-6|=3^x-x+9\\\\ x\in(-\infty,2\rangle\\ 9-3^x-x+6=3^x-x+9\\ 2\cdot3^x=6\\ 3^x=3\\ x=1\\\\ x\in(2,6\rangle\\ -9+3^x-x+6=3^x-x+9\\ 12=0\\ x\in\emptyset\\\\ x\in(6,\infty)\\ -9+3^x+x-6=3^x-x+9\\ 2x=24\\ x=12\\\\ \underline{x=1 \vee x=12}\\[/latex]
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