на каждый 50 кв. метров вносится 2 кг. удобрений. сколько удобрений нужно внести на поле площадью 1450 кв.метров

Математика
на каждый 50 кв. метров вносится 2 кг. удобрений. сколько удобрений нужно внести на поле площадью 1450 кв.метров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
составляем пропорцию: 50/2=1450/х отсюда находим х:  50х=2900  х=58кг удобрений нужно внести на поле площадью 1450кв метров    Ответ: 58кг удобрений нужно внести на поле площадью 1450кв метров.
Гость:
І способ: 1) 50:2=25(м2) - 1кг удобрения 2) 1450:25=58(кг) Решение выражением: 1450:(50:2)=58(кг)   ІІ способ: 1) 1450 : 50 =29 - в 29 раз число 1450 больше,чем 50 (во столько же раз нужно больше кг удобрения). 2) 2 * 29 = 58(кг) 1450:50 * 2 = 58(кг) Ответ:на поле площадью 1450 квадратных метров нужно внести 58кг удобрения.
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