В КОТТЕЖДЖЕ ДВЕ КОМНАТЫ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ИМЕЮТ ОДИНАКОВОЮ ПЛОЩАДЬ. ДЛИНА ПЕРВОЙ КОМНАТЫ-8МЕТРОВ ШИРИНА - 3 МЕТРА . НАЙДИ ДЛИНУ ВТОРОЙ КОМНАТЫ ЕСЛИ ЕЁШИРИНА 4 МЕТРА

Математика
В КОТТЕЖДЖЕ ДВЕ КОМНАТЫ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ ИМЕЮТ ОДИНАКОВОЮ ПЛОЩАДЬ. ДЛИНА ПЕРВОЙ КОМНАТЫ-8МЕТРОВ ШИРИНА - 3 МЕТРА . НАЙДИ ДЛИНУ ВТОРОЙ КОМНАТЫ ЕСЛИ ЕЁШИРИНА 4 МЕТРА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8*3=24кв.м.-площадь первой и второй комнат. 2)24:4=6м-длина второй комнаты.
Гость:
если учили через х пусть х м длина другой комнаты 8*3=х*4 х=24:4 х=6 м длина др. комнаты 
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