к каждому из чисел 6 , 5 , 4 , 3 прибавили одно и то же число m , сравните произведение средних членов получившейся последовательности с произведением крайних членов
Алгебра
к каждому из чисел 6 , 5 , 4 , 3 прибавили одно и то же число m , сравните произведение средних членов получившейся последовательности с произведением крайних членов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
получаем : (3 + х) (4+ х) (5 + х) (6 + х) (4+х)(5+х) = х^2 + 9х + 20 (3 + х)(6+х) = х^2 + 9х + 18 следовательно произведение средних членов больше произведения крайних.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
для сборки прибора первого вида требуется 1,4 ч ,а для сборки прибора второго вида -на 0,6 ч менье .сколько всего времини потребуется для сборки 3 ...
Геометрия
В треугольнике АВС угол С=90 градусов, угол А=30 градусов, отрезок ВМ-биссектриса треугольника. Найдите длину катета АС, если ВМ=6см.
Обществознание