к каждому из чисел 6 , 5 , 4 , 3 прибавили одно и то же число m , сравните произведение средних членов получившейся последовательности с произведением крайних членов

Алгебра

к каждому из чисел 6 , 5 , 4 , 3 прибавили одно и то же число m , сравните произведение средних членов получившейся последовательности с произведением крайних членов

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