В треугольнике АВС угол С=90 градусов, угол А=30 градусов, отрезок ВМ-биссектриса треугольника. Найдите длину катета АС, если ВМ=6см.
Геометрия
В треугольнике АВС угол С=90 градусов, угол А=30 градусов, отрезок ВМ-биссектриса треугольника. Найдите длину катета АС, если ВМ=6см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольник АВМ- равнобедренный, т.к углы при основании равны 30 градусов, значит МВ=АМ=6 против угла в 30градусов лежит катет равные половине гипотенузе. т.е МС=1/2 МВ в треугольнике МСВ МС=3 АС=3+6=9 Ответ:9
Гость:
Вот смотрите, кое-что решила. Дальше не могу, поздновато)) Какой получился у меня треугольник Вершина В, основание СА. ВМ - биссектриса (к основанию СА). 1. Нашла все - все углы.... -_- 2. Длина СМ = 1/2 ВМ = 6 / 2 = 3 см Пока все...
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