для сборки прибора первого вида требуется 1,4 ч ,а для сборки прибора второго вида -на 0,6 ч менье .сколько всего времини потребуется для сборки 3 приборов первого вида и 5 приборов второго вида ?

Математика

для сборки прибора первого вида требуется 1,4 ч ,а для сборки прибора второго вида -на 0,6 ч менье .сколько всего времини потребуется для сборки 3 приборов первого вида и 5 приборов второго вида ?

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