для сборки прибора первого вида требуется 1,4 ч ,а для сборки прибора второго вида -на 0,6 ч менье .сколько всего времини потребуется для сборки 3 приборов первого вида и 5 приборов второго вида ?
Математика
для сборки прибора первого вида требуется 1,4 ч ,а для сборки прибора второго вида -на 0,6 ч менье .сколько всего времини потребуется для сборки 3 приборов первого вида и 5 приборов второго вида ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1.4-0.6=0.8часа-нужно для прибора второго вида. 2)3*1.4=4.2часа-нужно для 3 приборов первого вида. 3)5*0.8=4часа-нужно для 5 приборов второго вида. 4)4.2+4=8.2часа-нужно всего.
Гость:
1) 1,4-0,6=0,8 ч - требуется для сборки прибора второго вида 2)1,4*3 = 4,2 ч - потребуется для сборки прибора первого вида 3)0,8*5=4 ч - потребуется для сборки прибора второго вида4) 4,2+ 4 = 8,2 ч - потребуется для сборки приборов. Ответ: 8,2 ч
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