Доказать что: 2у3+2(3-у)(у2+3у+9) не зависит от перемен у 

Гость: Гость:

Раскроем скобки: 2у^3+2(3-у)(у^2+3у+9)=2у^3 +2(3у^2+9y+27-y^3-3y^2-9y)=2y^3+2(27-y^3)= 2y^3+54-2y^3= 54 Так как при упрощении выражении мы полностью избавились от у, то мы доказали, что выражение не зависит от переменной у.