Доказать что: 2у3+2(3-у)(у2+3у+9) не зависит от перемен у
Алгебра
Доказать что: 2у3+2(3-у)(у2+3у+9) не зависит от перемен у
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскроем скобки: 2у^3+2(3-у)(у^2+3у+9)=2у^3 +2(3у^2+9y+27-y^3-3y^2-9y)=2y^3+2(27-y^3)= 2y^3+54-2y^3= 54 Так как при упрощении выражении мы полностью избавились от у, то мы доказали, что выражение не зависит от переменной у.
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