вычислить массовую долю водорода в аммиаке(NH3)
Химия
вычислить массовую долю водорода в аммиаке(NH3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
w(массовая доля)=3*Ar(H2)*100%/M(молярную массу) NH3 = 300/17 = 17,6% округлять до 3ех значимых чисел!
Гость:
Mr=14+3*1=17 W(N)=14*1/17=0,8235=82,35% W(H)=1-W(N)=1-0,8235=0,1765=17,65% ответ:17,65%
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