споріднені слова до слова розфарбовані
Қазақ тiлi
споріднені слова до слова розфарбовані
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фарба, фарбувати, фарбувальник
Гость:
розмальовані,різнобарвні.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два путника вышли в путь одновременно. Один шел из А в Б, а второй из Б в А. Оба шли равномерно, но с разными скоростями. В момент встречи первому ...
Английский язык
I am 26 years old . I was born in 1982 in a town in the west of England .I 1____ there all my life , but I usually 2____me holidays in London .My t...
Математика
В первый день было завезено в библиотеку 627 пачек с книгами, во второй день 285 пачек. В первый день было сделано на 6 рейсов больше, чем во второ...