споріднені слова до слова розфарбовані

Қазақ тiлi
споріднені слова до слова розфарбовані
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
фарба, фарбувати, фарбувальник
Гость:
розмальовані,різнобарвні.
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