решите задачи очень нужно плиз: 1. треуг АВС, угол С =90градусов, ВС=3 см, а косинус В=0.6, найти АВ и АС 2.АС- основание треуг. АВС, АС=4корня из 3 см, боковая сторона 4 см. Найти углы треугольника. 3.равнобедр. треуг- бок сто...

Геометрия

решите задачи очень нужно плиз: 1. треуг АВС, угол С =90градусов, ВС=3 см, а косинус В=0.6, найти АВ и АС 2.АС- основание треуг. АВС, АС=4корня из 3 см, боковая сторона 4 см. Найти углы треугольника. 3.равнобедр. треуг- бок стороны 10 см, высота к основанию 5корней из 3 см. Найти углы 4. гипот треуг =34 см, косинус угла А = восемь семнадцатых. Найти катеты

Автор: Гость