Стороны одного треугольника равны 21,27,12см.Стороны другого треугольника относятся как 7:9:4,а его большая сторона равна 54 см.Найти отношение площадей этих треугольников.

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по формуле Герона вычислим площадь первого тр-ка [latex]S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}[/latex] , где р= 1/2Р (периметра) р=(21+27+12)/2=30 [latex]S=\sqrt{30(30-21)(30-27)(30-12)}=\sqrt{30*9*3*18}=\sqrt{14580}=54\sqrt{5}[/latex] Найдем стороны второго тр-ка коэф-т = х в отношенни 7:9:4 большая сторона = 54 - это 9х 9х=54 х=6 ⇒ стороны тр-ка = 42, 54, 24 по формуле Герона вычислим площадь второго тр-ка р=(42+54+24)/2=60 [latex]S=\sqrt{60(60-42)(60-54)(60-24)}=\sqrt{60*18*9*36}=\sqrt{58320}=108\sqrt{5}[/latex] [latex]\frac{S_{1}}{S_{2}}=\frac{ 54\sqrt{5} }{108\sqrt{5} }= \frac{1}{2}[/latex] Возможно и иное решение: По теореме "Отношение площадей 2 подобных треугольников равно квадрату коэффициента подобия". Стороны первого тр-ка относятся друг к другу как 21:27:12 сократим на 3 ⇒ 7:9:4 из этого делаем вывод, что первый и второй тр-к подобны по 3м сторонам Большая сторона 1 тр-ка = 27 Большая сторонв 2 тр-ка = 54 27/54=1/2 из теоремы следует [latex]\frac{S_{1}}{S_{2}}=(\frac{1}{2})^{2}=\frac{1}{4})[/latex] К сожалению ответы разные, но решение как на меня так и первое и второе правильное. Ошибку найти не могу.