твір " Чому треба охороняти природу"
Қазақ тiлi
твір " Чому треба охороняти природу"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охранять природу — значит охранять Родину. Природа неразрывно связана с жизнью человека. Лес – наше богатство! Лес – воздух для легких. Лес – влага и тень. Лес – дом для зверей и птиц. Лес – наш друг, он задерживает влагу, помогает человеку выращивать хороший урожай. Лес – кладовая, бесплатно отдающая свои дары: орехи, грибы... Лес – зеленый наряд нашей планеты.
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