ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!!!! Один день 24 часа а один час имеет 60 минут.сколько бы минут был бы один час если день был бы по 30 часов????
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!!!! Один день 24 часа а один час имеет 60 минут.сколько бы минут был бы один час если день был бы по 30 часов????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
посчитаем сколько минут в 24 часах, 60*24=1440 в теперь эти минуты разделим на 30 часов, чтобы понять, сколько минут должно быть в часе 1440/30= 48 минут. получается, часы были бы по 48 минут.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста. Распевает коноплянка на сосне.Снег подтаял на полянке, быть весне Но весь лес немного зябкий поутру .У певуньи м...
Қазақ тiлi
Обществознание