ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!!!! Один день 24 часа а один час имеет 60 минут.сколько бы минут был бы один час если день был бы по 30 часов????

Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!!!! Один день 24 часа а один час имеет 60 минут.сколько бы минут был бы один час если день был бы по 30 часов????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
посчитаем сколько минут в 24 часах, 60*24=1440 в теперь эти минуты разделим на 30 часов, чтобы понять, сколько минут должно быть в часе 1440/30= 48 минут. получается, часы были бы по 48 минут.
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