Помогите пожалуйста. Распевает коноплянка на сосне.Снег подтаял на полянке, быть весне Но весь лес немного зябкий поутру .У певуньи мёрзнут лапки на ветру. Чуб от холода взъерошен, петь трудней....Будь же,солнышко...
Русский язык
Помогите пожалуйста. Распевает коноплянка на сосне.Снег подтаял на полянке, быть весне Но весь лес немного зябкий поутру .У певуньи мёрзнут лапки на ветру. Чуб от холода взъерошен, петь трудней....Будь же,солнышко, хорошим, отогрей! 1)Выпиши безударные гласные в корне. проверяемые ударением; 2) проверяемые согласные на конце и в середине корня слова:3)разделительные ъ и ь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Слова с безударной гласной в корне. проверяемой ударением : распЕвает(пЕть), на сОсне(сОсны),вЕсне (вЁсны),пЕвуньи(пЕвчий),на вЕтру(вЕтер), от холОда(холОдный) 2.Слова с проверяемыми согласными на конце и в середине корня слова: СнеГ(снеГа),зяБкий(зяБи),лаПки(лаПы),чуБ(чуБы),буДь(буДу) 3.Слова с разделительными ъ и ь. .У певунЬи , взЪерошен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Обществознание
Геометрия
решите задачи очень нужно плиз: 1. треуг АВС, угол С =90градусов, ВС=3 см, а косинус В=0.6, найти АВ и АС 2.АС- основание треуг. АВС, АС=4корня из ...