Помогите пожалуйста. Распевает коноплянка на сосне.Снег подтаял на полянке, быть весне Но весь лес немного зябкий поутру .У певуньи мёрзнут лапки на ветру. Чуб от холода взъерошен, петь трудней....Будь же,солнышко...

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Помогите пожалуйста. Распевает коноплянка на сосне.Снег подтаял на полянке, быть весне Но весь лес немного зябкий поутру .У певуньи мёрзнут лапки на ветру. Чуб от холода взъерошен, петь трудней....Будь же,солнышко, хорошим, отогрей! 1)Выпиши безударные гласные в корне. проверяемые ударением; 2) проверяемые согласные на конце и в середине корня слова:3)разделительные ъ и ь.

Автор: Гость