разложить на множитель 1-bx-x+b, xy+2y-2x-4
Алгебра
разложить на множитель 1-bx-x+b, xy+2y-2x-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-bx-x+b=(1-x)+(-bx+b)=(1-x)+(b-bx)=(1-x)+b(1-x)=(1-x)(1+b). xy+2y-2x-4=(xy-2x)+(2y-4)=x(y-2)+2(y-2)=(y-2)(x+2).
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