Почему показания вольтметра при разомкнутом и замкнутом состоянии отличаются ?

Физика
Почему показания вольтметра при разомкнутом и замкнутом состоянии отличаются ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В разомкнутом состоянии Uv=E, в замкнутом состоянии Uv= падению напряжения во внешней цепи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
вычислить объем аммиака(NH3) количеством вещества 0.2 моль
Ответить
Геометрия
одна из сторон многоугольника равно 5 Найдите соответствующую сторону подобного ему многоугольника, площадь которого в 4 раза больше первого
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!!!! Один день 24 часа а один час имеет 60 минут.сколько бы минут был бы один час если день был бы по 30 часов????
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста.               Распевает коноплянка на сосне.Снег подтаял на полянке, быть весне Но весь лес немного зябкий поутру .У певуньи м...
Ответить
Алгебра
разложить на множитель 1-bx-x+b,  xy+2y-2x-4
Ответить