Почему показания вольтметра при разомкнутом и замкнутом состоянии отличаются ?
Физика
Почему показания вольтметра при разомкнутом и замкнутом состоянии отличаются ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В разомкнутом состоянии Uv=E, в замкнутом состоянии Uv= падению напряжения во внешней цепи.
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