Животное,изображение которого помогло грекам покинуть в Трою?4 буквы

Обществознание
Животное,изображение которого помогло грекам покинуть в Трою?4 буквы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конь.Мифы древней Греции))там подробнее
Гость:
троянский конь ......................................................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
AB-диаметр окружности A(3;7)B(5;1) Найдите координаты центра и радиус.
Ответить
Физика
Почему показания вольтметра при разомкнутом и замкнутом состоянии отличаются ?
Ответить
Химия
вычислить объем аммиака(NH3) количеством вещества 0.2 моль
Ответить
Геометрия
одна из сторон многоугольника равно 5 Найдите соответствующую сторону подобного ему многоугольника, площадь которого в 4 раза больше первого
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ!!!!! Один день 24 часа а один час имеет 60 минут.сколько бы минут был бы один час если день был бы по 30 часов????
Ответить