Животное,изображение которого помогло грекам покинуть в Трою?4 буквы
Обществознание
Животное,изображение которого помогло грекам покинуть в Трою?4 буквы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конь.Мифы древней Греции))там подробнее
Гость:
троянский конь ......................................................................................
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