AB-диаметр окружности A(3;7)B(5;1) Найдите координаты центра и радиус.
Геометрия
AB-диаметр окружности A(3;7)B(5;1) Найдите координаты центра и радиус.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О-центр, середина АВ ((х1+х2)/2); ((у1+у2)/2) О (8/2;8/2) О(4;4) АО -радиус= корень из ((х1-x2) в квадрате + (у1-у2) в квадрате)=корень из (1+9)=корень из 10 АО= корень из 10
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