Сколько литров водорода можно получить при взаимодействии 4,6 г муравьиной кислоты с натрием? а)1.12 л б)11,2 мл в)22,4 л г)22,4 мл

Химия

Сколько литров водорода можно получить при взаимодействии 4,6 г муравьиной кислоты с натрием? а)1.12 л б)11,2 мл в)22,4 л г)22,4 мл

Автор: Гость