Сколько литров водорода можно получить при взаимодействии 4,6 г муравьиной кислоты с натрием? а)1.12 л б)11,2 мл в)22,4 л г)22,4 мл
Химия
Сколько литров водорода можно получить при взаимодействии 4,6 г муравьиной кислоты с натрием? а)1.12 л б)11,2 мл в)22,4 л г)22,4 мл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HCOOH+2Na=2HCOONa+H2 Mr(HCOOH)=1+12+16+16+1=46(m=46*2=92 т.к. 2 моль в реакции) Mr(H2)=22,4(22,4 - константа) 4,6/92=х/22,4 х=1,12 литра Ответ: а
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