сколько молекул содержится в баллоне с 2,8кг азота.молярная масса азота равна 28г/молью
Физика
сколько молекул содержится в баллоне с 2,8кг азота.молярная масса азота равна 28г/молью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
формула для нахождения количества молекул: N=V(количество вещества)*N0(число авогадро),V(количество вещества)=m/M, молярная масса азота равна 28*10 в минус 3 степени, число авогадро равно 6,02*10 в 23 степени, отсюда N=(2,8/0,028)*6,02*10 в 23 степени=6,02*10 в 25 степени
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Разгадай шараду: Часть первая моя- Питомец ваш домашний; Вторая часть-забвения река. А целое съедите за обедом И скажете спасибо поварам!
Химия
Сколько литров водорода можно получить при взаимодействии 4,6 г муравьиной кислоты с натрием? а)1.12 л б)11,2 мл в)22,4 л г)22,4 мл