сколько молекул содержится в баллоне с 2,8кг азота.молярная масса азота равна 28г/молью

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формула для нахождения количества молекул: N=V(количество вещества)*N0(число авогадро),V(количество вещества)=m/M, молярная масса азота равна 28*10 в минус 3 степени, число авогадро равно 6,02*10 в 23 степени, отсюда N=(2,8/0,028)*6,02*10 в 23 степени=6,02*10 в 25 степени